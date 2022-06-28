Нападающий Михасенок подписал пробный контракт с «Барысом»

Хоккейный клуб «Барыс» заключил пробный контракт с нападающим Владимиром Михасенком (до 31 августа 2022 года), сообщает сайт клуба.

Прошлый сезон нападающий начинал в составе хабаровского «Амура», после чего отправился в чешский клуб «Берани Злин».

В минувшем сезона Михасенок провел 5 матчей за «Амур», в которых набрал одно очко за результативно передачу.

На уровне КХЛ Владимир также выступал за «Торпедо» из Нижнего Новгорода.