«Адмирал» подписал однолетний контракт с бывшим вратарем «Спартака» Хомченко

«Адмирал» объявил о подписании контракта с бывшим вратарем «Спартака» Павлом Хомченко.

Как сообщает пресс-служба владивостокского клуба, соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на год и является односторонним.

Прошедший сезон вратарь провел за АИК во втором по рангу дивизионе Швеции. Он провел 43 матча, в которых одержал 24 победы при 92,7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,29 и был признан лучшим вратарем по итогам чемпионата.

В КХЛ Хомченко провел 14 матчей за карьеру.