Спортивный директор «Магнитки» назвал позиции, которые хотел бы усилить до дедлайна

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал о селекции до закрытия трансферного окна.

— Подписание Александра Бурмистрова — точка в селекции перед дедлайном?

— У нас есть еще два дня. Посмотрим.

— Раскроете позиции, которые хотите усилить?

— Если оборона у нас более-менее наладилась, то в атаке есть небольшие проблемы. Последнее время мы не забиваем больше трех голов. Хотелось бы усилить нападение более креативным игроком, который может начать атаку и завершить ее. Возможно, крайний нападающий, возможно, центральный.

— А в чем видите причину низкой реализации?

— Мало идем под ворота, мало бросаем. А если бросаем, то нет игрока на пятаке. Если в прошлом сезоне при любом броске игрок шел на ворота, то в этом сезоне его нет. Тренеры отрабатывают эти моменты на тренировках. Может быть, ребята берегут себя к плей-офф. Но на тренировках это отрабатывается каждый день.

— Видите, что мешает команде лучше играть в большинстве?

— Вижу, пытаюсь подсказывать, но у тренеров своя работа. Они каждый день работают над большинством. Ищут разные варианты. Думаю, найдут. Главное, чтобы это произошло к плей-офф. Большинство — наш большой резерв. Если мы в каждом матче будем реализовывать хотя бы одно большинство, то это серьезно поможет нам.