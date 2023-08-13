«Трактор» обыграл «Локомотив» по буллитам и вышел в финал турнира в Казани
«Трактор» обыграл «Локомотив» в серии буллитов — 2:1
В основное время у победителей отличился Виктор Антипин, у ярославцов отметился Максим Шалунов. В серии буллитов победу челябинской команде принес Владимир Ткачев.
«Трактор» станет соперником «Ак Барса» в финале предсезонного турнира в Казани, а «Локомотив» встретится с «Барысом» в матче за третье место.
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«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Антипин, 17:45 — 1:0. Шалунов (бол., Сергеев, Лихачев), 58:51 — 1:1.
Победный буллит: Ткачев.
Вратари: Мыльников — Мурашов (58:45 — 58:51).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (9+8+6+4) — 31 (5+16+8+2).
Судьи: Лаврентьев, Юдаков.
13 августа. Казань. Татнефть-Арена. 630 зрителей
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|Витязь
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|Динамо М
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|Куньлунь
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|Северсталь
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|Спартак
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ЦСКА – Ак Барс
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