Спортивный директор «Лады» Якубов считает, что КХЛ станет сильнее от смягчения лимита на легионеров

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов поделился мыслями о существующем в КХЛ лимите на легионеров.

«Я согласен с тем, чтобы ребята могли выходить на рынок свободных агентов в более раннем возрасте. Это их право. А по иностранцам? Сильнее, наверное, лига просто будет, станет интереснее. Хотя выбор-то тоже скудный. К нам кто приехал? Канадцы, американцы? Те же чехи, шведы, финны — они к нам не едут», — цитирует Якубова Metaratings.ru.

C сезона-2023/24 команды КХЛ могут заявить на матч только трех иностранцев (раньше разрешалось выбирать до пяти игроков).

В «Ладе» на данный момент играют три легионера: Мислав Росандич (Словакия), Трой Джозефс и Скотт Космачук (оба — Канада).