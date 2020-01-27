«Спартак» вырвал победу в матче с «Куньлунем», Даугавиньш сделал хет-трик

«Спартак» обыграл «Куньлунь» (7:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Каспарс Даугавиньш. Также отличились Федор Малыхин, Андрей Кутейкин, Артем Федоров и Александр Хохлачев. У гостей отличились Тревор Мерфи, Лукас Локхарт и Тайлер Вон.

«Спартак» набрал 68 очков и занимает четвертое место на Западе. У «Куньлуня» 57 очков и седьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:4 (1:2, 1:1, 5:1)

Голы: Мерфи — 9 (Фу), 1:21 — 0:1. Локхарт — 11 (Челиос), 7:50 — 0:2. Даугавиньш — 13 (Зубов, Федоров), 9:59 — 1:2. Локхарт — 12 (Фу, Вонг), 26:07 — 1:3. Даугавиньш — 14 (бол., Рылов, Зубов), 34:57 — 2:3. Малыхин — 7 (мен., Федоров), 41:31 — 3:3. Вонг — 14 (бол., Крэкнелл, Смит), 43:08 — 3:4. Кутейкин — 5 (Мусин, Никонцев), 48:36 — 4:4. Федоров — 16 (бол., Ганзл), 55:04 — 5:4. Хохлачев — 12, 57:54 — 6:4. Даугавиньш — 15 (мен., п.в., Гудачек), 59:42 — 7:4.

Вратари: Беспалов (Гудачек, 26:07) — Смит (58:03 — 59:42).

Штраф: 41 — 20.

Броски: 45 (12+17+16) — 27 (12+7+8).

Судьи: Гамалей, Оскирко.

27 января. Москва. «ЦСКА Арена».