«Спартак» всухую победил «Северсталь»

«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Северсталь» со счетом 3:0.

В составе хозяев, которые забросили три шайбы в начале третьего периода, дубль оформил нападающий Артем Федоров.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Федоров — 14 (Рылов, Д. Вишневский), 40:57 — 1:0. Федоров — 15 (буллит), 44:11 — 2:0. Галимов — 7 (Виклунд, Кокарев), 45:16 — 3:0.

Вратари: Беспалов — Подъяпольский (Шугаев, 45:16, 56:08).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 39 (10+12+17) — 22 (5+5+12).

Судьи: Бондарь, Морозов.

23 января. Москва. «ЦСКА Арена». 7021 зритель.