«Спартак» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» дома обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Спартак» прервал серию из шести поражений подряд, которая началась с матча с «Витязем» 30 декабря 2023 года.

После 53 матчей «Спартак» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 69 очков. «Витязь» — девятый (38 очков в 51 игре).