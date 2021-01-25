«Спартак» в овертайме обыграл «Торпедо»

«Спартак» победил «Торпедо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающую шайбу в овертайме забросил Максим Цыплаков.

Красно-белые набрали 52 очка и занимают девятое место на Западе. У «Торпедо» 57 очков и седьмая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Уайдмэн — 8 (бол., Терри, Жафяров), 33:06 — 0:1. Вишневский — 3 (Зубарев, Широков), 37:20 — 1:1. Терри — 5 (бол., Уайдмэн, Жафяров), 54:26 — 1:2. Федоров — 7 (бол., Рылов, Талалуев), 56:59 — 2:2. Цыплаков — 9 (Юсе, Федоров), 62:49 — 3:2.

Вратари: Гудачек — Тихомиров.

Штраф: 8 — 31.

Броски: 46 (16+16+10+4) — 26 (9+8+8+1).

Судьи: Одиньш, Оскирко.

25 января. Москва. «ЦСКА Арена». 2736 зрителей.