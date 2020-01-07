«Спартак» — СКА: составы команд
16:09
Стали известны составы московского «Спартака» и СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщают пресс-службы клубов. Встреча пройдет сегодня, 7 января, начало — в 17.00 (мск).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — СКА.
По сравнению с предыдущей игрой произошли некоторые перестановки. Не выйдут на лёд Кокарев, Юньков и Котляревский, которых заменят Илья Талалуев, Столяров и Малыхин. 7 защитником заявлен Тришин, 13 нападающим — Шабловский. Место в воротах займёт Гудачек. pic.twitter.com/nLWrfxqoD8— Spartak Moscow (@spartak_hc) January 7, 2020
Скоро сыграем!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) January 7, 2020
Вперед, наш СКА! #СПРСКА pic.twitter.com/8ywVyACLRl
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