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«Спартак» — СКА: составы команд

16:09
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Стали известны составы московского «Спартака» и СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщают пресс-службы клубов. Встреча пройдет сегодня, 7 января, начало — в 17.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — СКА.

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