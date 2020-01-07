По сравнению с предыдущей игрой произошли некоторые перестановки. Не выйдут на лёд Кокарев, Юньков и Котляревский, которых заменят Илья Талалуев, Столяров и Малыхин. 7 защитником заявлен Тришин, 13 нападающим — Шабловский. Место в воротах займёт Гудачек. pic.twitter.com/nLWrfxqoD8