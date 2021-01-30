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«Спартак» — СКА: где смотреть прямую трансляцию матча

15:30
«Спартак» на своем льду примет СКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» на своем льду примет СКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 30 января, «Спартак» примет на своем льду СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Красно-белые ведут борьбу за попадание в плей-офф и занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, армейцы идут на третьей строчке.

Следить за матчем «Спартак» — СКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — СКА

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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