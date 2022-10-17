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Сегодня, 14:31

«Спартак» расторг контракт с Арзамасцевым без выплаты компенсации

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«Спартак» расторг контракт с защитником Захаром Арзамасцевым без выплаты компенсации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале красно-белых 17 октября.

В текущем сезоне 29-летний российский хоккеист провел 15 матчей за москвичей и забил один гол при показателе полезности «-2».

Ранее Арзамасцев играл за «Металлург» Новокузнецк, ЦСКА, «Локомотив», «Северсталь», «Салават Юлаев» и «Автомобилист».

Защитник становился участником Матча звезд КХЛ, с 2017 по 2019 год привлекался к выступлениям за сборную России, а также выигрывал серебро молодежного ЧМ.

Источник: https://t.me/hc_spartak/7855
Захар Арзамасцев
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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