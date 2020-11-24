«Спартак» проведет два ретро-матча подряд, информирует сайт клуба. 23 декабря красно-белые на своей арене сыграют с «Ак Барсом», а днем позже примут «Витязь».

Первый матч будет посвящен 40-летию московской Олимпиады, второй — дружбе народов.

— При разработке логотипа наша задача заключалась в том, чтобы передать спортивный дух эпохи, подчеркнуть лейтмотив дружбы народов и сохранить связь с Олимпиадой-80 — одним из важнейших событий того десятилетия, — отмечается в сообщении. — Ретроспектива использования олимпийских колец в логотипах Олимпиад прошлых лет показывает, что они всегда были центральным символом этого масштабного спортивного события.