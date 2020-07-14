«Спартак» поместил форварда Столярова в список отказов

«Спартак» поместил нападающего Геннадия Столярова в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ. В соответствии с регламентом КХЛ любой клуб в течение 48 часов может забрать хоккеиста. Контракт форварда действует до 30 апреля 2021 года.

В прошедшем сезоне 33-летний Столяров принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата КХЛ, набрав три очка (0+3) при показателе полезности «-11» и 24 минутах штрафного времени. В среднем за матч Геннадий проводил на льду чуть больше 13 минут игрового времени. В плей-офф нападающий не провел ни одной встречи.