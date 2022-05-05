«Спартак» подписал контракт на один год с нападающим Архиповым

«Спартак» и нападающий Дмитрий Архипов подписали контракт.

Как сообщает пресс-служба, соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

29-летний воспитанник «Ак Барса» провел минувший сезон в хабаровском «Амуре», набрав 5 (3+2) очков в 31 матче.

Всего на счету Архипова в КХЛ — 55 (28+27) очков в 278 играх за «Ак Барс», ХК «Сочи», «Куньлунь Ред Стар» и «Амур».