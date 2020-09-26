«Спартак» победил «Амур». Красно-белые прервали серию из четырех поражений подряд
19:38
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимал «Амур». Красно-белые добились победы со счетом 3:1.
Команда Олега Знарка сумела прервать серию из четырех поражений подряд. «Амур» проиграл в 9 матчах из 11 на старте нового сезона.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Т. Зогорна — 1 (Бутузов, Машин), 16:02 — 0:1. Цыплаков — 1 (Зубарев, Юньков), 29:42 — 1:1. Широков — 2 (Зубов, Федоров), 39:15 — 2:1. Радил — 2 (Юсе, Лехтеря), 47:46 — 3:1.
Вратари: Гудачек — Аликин (58:06).
Штраф: 19 — 27.
Броски: 33 (13+10+10) — 26 (6+8+12).
Судьи: Гамалей, Овчинников.
26 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».
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