«Спартак» победил «Амур». Красно-белые прервали серию из четырех поражений подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимал «Амур». Красно-белые добились победы со счетом 3:1.

Команда Олега Знарка сумела прервать серию из четырех поражений подряд. «Амур» проиграл в 9 матчах из 11 на старте нового сезона.

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«Спартак» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Т. Зогорна — 1 (Бутузов, Машин), 16:02 — 0:1. Цыплаков — 1 (Зубарев, Юньков), 29:42 — 1:1. Широков — 2 (Зубов, Федоров), 39:15 — 2:1. Радил — 2 (Юсе, Лехтеря), 47:46 — 3:1.

Вратари: Гудачек — Аликин (58:06).

Штраф: 19 — 27.

Броски: 33 (13+10+10) — 26 (6+8+12).

Судьи: Гамалей, Овчинников.

26 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».