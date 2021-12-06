«Спартак» обменял форварда Гиматова на нападающего «Нефтехимика» Хафизова

«Спартак» и «Нефтехимик» произвели обмен игроками, сообщает пресс-служба московского клуба.

В результате обмена в «Спартак» перешел форвард Тимур Хафизов, а в «Нефтехимик» — нападающий Эдуард Гиматов.

В нынешнем сезоне 23-летний Хафизова набрал 10 (6+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ. 27-летний Гиматова провел три встречи и не отметился результативными действиями.