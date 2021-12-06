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«Спартак» обменял форварда Гиматова на нападающего «Нефтехимика» Хафизова

15:25
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«Спартак» и «Нефтехимик» произвели обмен игроками, сообщает пресс-служба московского клуба.

В результате обмена в «Спартак» перешел форвард Тимур Хафизов, а в «Нефтехимик» — нападающий Эдуард Гиматов.

В нынешнем сезоне 23-летний Хафизова набрал 10 (6+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ. 27-летний Гиматова провел три встречи и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/spartak_hc/status/1467822033794998279

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Карен Саркисян все материалы автора
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