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«Адмирал» расторг контракт с нападающим Манукяном

13:25
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«Адмирал» расторг контракт с нападающим Артемом Манукяном, сообщается на официальном сайте клуба.

23-летний хоккеист перешел в клуб из Владивостока летом 2021 года. Предыдущий сезон он провел в ВХЛ, играя за новокузнецкий «Металлург».

В сезоне-2021/22 Манукян выходил на лед в составе «Адмирала» в 22 матчах и набрал 2 очка (1+1).

Дополнительная информация:

https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/admiral-rastorg-kontrakt-s-napadayushim-artyomom-manukyanom

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Анна Горшкова все материалы автора
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