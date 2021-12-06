«Адмирал» расторг контракт с нападающим Манукяном

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Артемом Манукяном, сообщается на официальном сайте клуба.

23-летний хоккеист перешел в клуб из Владивостока летом 2021 года. Предыдущий сезон он провел в ВХЛ, играя за новокузнецкий «Металлург».

В сезоне-2021/22 Манукян выходил на лед в составе «Адмирала» в 22 матчах и набрал 2 очка (1+1).