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Сегодня, 22:00

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Спартак»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Нефтехимик» одержал победу над «Спартаком» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе москвичей отличились нападающие Максим Цыплаков и Фил Варон.

За «Нефтехимик» забросили нападающие Рафаэль Бикмуллин, Павел Порядин и защитник Евгений Кашников.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 58 очков за 59 матчей.

«Нефтехимик» располагается на 8-й строчке «Востока» с 61 очком за 59 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Бикмуллин — 4 (Сидоров, Кизимов), 14:42 — 0:1. Кашников — 4 (бол., Чивилев), 26:04 — 0:2. Порядин — 18 (Камара), 45:01 — 0:3. Цыплаков — 9 (Принс), 49:12 — 1:3. Свечков — 3, 59:14 — 2:3.

Вратари: Рибар (Куликов, 44:15,Рибар, 45:01, 57:33 — 59:14, 59:47) — Судницин.

Штраф: 15 — 8.

Броски: 40 (17+12+11) — 26 (6+16+4).

Судьи: Спирин, Фатеев.

3 февраля. Москва. Мегаспорт.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Спартак (Москва)
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