Трансляция игры «Спартак» — «Локомотив» в Кинопоиске начнется в 19.15

31 января «Спартак» на своем льду в Москве на арене Мегаспорт примет ярославский «Локомотив» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Спартак» — «Локомотив» будет доступна по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск, на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. Прямой эфир начнется в 19.15 мск.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Локомотив» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Красно-белые тренера Алексея Жамнова располагаются на четвертой строчке с 76 баллами после 58 матчей в турнирной таблице Западной конференции. Ярославцы с 76 очками идут на третьем месте на Западе после 56 встреч.

В последний раз команды встречались 21 ноября 2023 года. Тогда «Локомотив» победил «Спартак» со счетом 2:1.

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