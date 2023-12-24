«Спартак» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» и «Куньлунь» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Москве и завершилась победой хозяев — 5:2.

Видео лучших моментов матча «Спартак» — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Спартак» (62 очка) после 44 матчей вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» (35) после 43 игр идет девятым на «Западе».