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Сегодня, 17:19

«Спартак» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» и «Куньлунь» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Москве и завершилась победой хозяев — 5:2.

Видео лучших моментов матча «Спартак» — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Спартак» (62 очка) после 44 матчей вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» (35) после 43 игр идет девятым на «Западе».

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 43 27 16 59
2 Авангард 41 27 14 57
3 Сал. Юлаев 41 25 16 53
4 Лада 43 22 21 53
5 Трактор 43 23 20 51
6 Ак Барс 43 24 19 50
7 Автомобилист 43 22 21 49
8 Сибирь 44 20 24 47
9 Амур 42 17 25 42
10 Нефтехимик 42 15 27 39
11 Адмирал 40 13 27 35
12 Барыс 43 13 30 33
Западная конференция И В П О
1 Спартак 44 29 15 62
2 Динамо М 43 29 14 62
3 Локомотив 41 27 14 57
4 Торпедо 43 26 17 55
5 СКА 42 27 15 55
6 ЦСКА 42 22 20 47
7 Северсталь 41 18 23 43
8 Динамо Мн 41 18 23 40
9 Куньлунь РС 43 15 28 35
10 Сочи 43 14 29 33
11 Витязь 43 14 29 33
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29.12
24.12 14:00
Спартак – Куньлунь РС
 5 : 2
24.12 14:00
Витязь – Динамо Мн
 6 : 4
24.12 14:00
Авангард – Металлург Мг
 2 : 3
24.12 16:30
Лада – Автомобилист
 - : -
24.12 17:00
Северсталь – Адмирал
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