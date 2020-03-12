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«Спартак» и «Динамо» сыграют без зрителей в шестом матче серии плей-офф

12:43
Шестой матч четвертьфинальной серии Западной конференции «Спартак» — «Динамо» будет проведен без доступа зрителей. Фото ХК «Динамо» Москва
Шестой матч четвертьфинальной серии Западной конференции «Спартак» — «Динамо» будет проведен без доступа зрителей. Фото ХК «Динамо» Москва
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Шестой матч четвертьфинальной серии Западной конференции «Динамо» — «Спартак» будет проведен без доступа зрителей, сообщает официальный сайт КХЛ. Такое решение было принято, чтобы не допустить распространение пандемии коронавируса.

10&nbsp;марта. Москва. Арена перед пятым матчем серии плей-офф КХЛ &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Сегодня команды должны провести игру №6, но&nbsp;уже с&nbsp;учетом указа мэра столицы.Как коронавирус меняет наш спорт

«В связи с решением государственных органов, касающегося введения режима повышенной готовности в Москве (Указ Мэра Москвы от 10 марта 2020 года №17-УМ), отсутствием у клуба ХК «Спартак» технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5000 человек, КХЛ приняла решение о проведении 12 марта 2020 года шестого матча серии 1/4 финала Западной конференции между «Спартаком» и московским «Динамо» без зрителей. Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — говорится в сообщении на сайте лиги.

Также сообщается, что возврат денежных средств за купленные билеты будет осуществлен в полном объеме и начнется 13 марта. Лига бесплатно покажет матч в своем официальном Youtube-канале.

Напомним, что «Динамо» ведет в серии 3-2.

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