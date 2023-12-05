«Спартак» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» дома победил московское «Динамо» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 8:7.

Видео лучших моментов матча «Спартак» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Спартак» набрал 54 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые обошли «Динамо» (54 очка и второе место) по дополнительным показателям.

«Спартак» 7 декабря сыграет дома с «Сочи». «Динамо» отправится в гости к «Северстали» 7 декабря.