Кудашов назвал веселым матч со «Спартаком»: «Думаю, вам игра понравилась»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о поражении от «Спартака» (7:8 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Назову эту игру веселой. Думаю, вам очень понравилась. С вытекающими последствиями. Здесь всего столько было, и хорошего, и плохого. Странных решений по ходу игры было много. Не только в овертайме. Бывают такие игры, случается. Не будем копошиться. Игры идут часто, у нас через день следующая игра», — цитирует Кудашова пресс-служба лиги.

Красно-белые набрали 54 очка и обошли «Динамо» (54 очка и второе место) по дополнительным показателям в турнирной таблице Западной конференции. «Бело-голубые» отправятся в гости к «Северстали» 7 декабря.