«Спартак» — «Барыс»: прямая трансляция матча КХЛ
«Спартак» сыграет с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ 21 сентября
«Спартак» сыграет с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ 21 сентября, в четверг. Матч пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
Видеотрансляция встречи будет доступна на телеканале КХЛ Prime и на сайте КХЛ. Начало трансляции — 19.20 мск. Также игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует сервис Кинопоиск. Ключевые события матча «Спартак» — «Барыс» будут доступны на сайте «СЭ».
Для жителей Казахстана на телеканале «Qazsport» трансляции в прямом эфире не будет. Повтор игры покажут в 04.00 по местному времени.
Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|9
|7
|2
|14
|2
|Торпедо
|8
|6
|2
|13
|3
|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|4
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|5
|Куньлунь РС
|10
|5
|5
|10
|6
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|7
|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|СКА
|8
|3
|5
|6
|10
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|5
|11
|Витязь
|9
|1
|8
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|4
|Авангард
|7
|5
|2
|10
|5
|Автомобилист
|9
|4
|5
|10
|6
|Лада
|8
|4
|4
|9
|7
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|8
|Сибирь
|8
|4
|4
|9
|9
|Амур
|8
|3
|5
|8
|10
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|11
|Адмирал
|7
|2
|5
|6
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
Результаты / календарь
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
|21.09
|12:00
|
Амур – Динамо М
|1 : 2 ОТ
|21.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|3 : 1
|21.09
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|4 : 3
|21.09
|18:00
|
Лада – ЦСКА
|- : -
|21.09
|19:30
|
Сочи – Трактор
|- : -
|21.09
|19:30
|
Спартак – Барыс
|- : -
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