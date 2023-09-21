«Спартак» сыграет с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ 21 сентября, в четверг. Матч пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи будет доступна на телеканале КХЛ Prime и на сайте КХЛ. Начало трансляции — 19.20 мск. Также игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует сервис Кинопоиск. Ключевые события матча «Спартак» — «Барыс» будут доступны на сайте «СЭ».

Для жителей Казахстана на телеканале «Qazsport» трансляции в прямом эфире не будет. Повтор игры покажут в 04.00 по местному времени.

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

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