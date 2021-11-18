«Спартак» обыграл «Барыс» и прервал трехматчевую серию поражений
21:55
«Спартак» дома обыграл «Барыс» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервал трехматчевую серию поражений.
Голы в составе победилетей забивали Александр Хохлачев, Дмитрий Кугрышев, Александр Никишин и Йори Лехтеря оформил дубль. У гостей отличились Никита Михайлис и Егор Петухов.
«Спартак» набрал 32 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.
У «Барыса» 24 очка и десятое место на Востоке. Команда проигрывает четвертый матч подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)
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