«Спартак» обыграл «Барыс» и прервал трехматчевую серию поражений

«Спартак» дома обыграл «Барыс» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервал трехматчевую серию поражений.

Голы в составе победилетей забивали Александр Хохлачев, Дмитрий Кугрышев, Александр Никишин и Йори Лехтеря оформил дубль. У гостей отличились Никита Михайлис и Егор Петухов.

«Спартак» набрал 32 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.

У «Барыса» 24 очка и десятое место на Востоке. Команда проигрывает четвертый матч подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)