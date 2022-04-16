Каменский назвал Бобровского одним из лучших вратарей в России и в НХЛ

Советник тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новое достижение вратаря «Флориды» Сергея Бобровского по количеству побед в НХЛ среди российских голкиперов.

«Результат игры вратаря — очень важен. Он играет вместе со всей командой. Очень рад, что последний страж ворот видит, что команда работает вместе с ним. Вратарь и команда — это единое целое, их нельзя разделять. Хочется поздравить Бобровского! И пожелать ему успехов в дальнейшем. Бобровский — один из лучших вратарей в России и в НХЛ», — сказал Каменский «СЭ».

16 апреля для вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского победа над «Виннипегом» (6:1) стала 333-й в 587 матчах лиги. По этому показателю Бобровский вышел на второе место среди российских вратарей в НХЛ, сравнявшись с Николаем Хабибулиным (333 победы в 799 матчах). Лидером по этому показателю является Евгений Набоков (353 победы в 697 матчах).

В текущем сезоне 33-летний Бобровский провел 49 матчей за «Пантерз», трижды сыграв на ноль и пропустив 125 шайб при 91,2 процента отраженных бросков.