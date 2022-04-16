ТАСС: Зубов возглавит сборную России на матчах против Белоруссии

Российский специалист Сергей Зубов будет исполнять обязанности главного тренера сборной России на матчах в мае, сообщает ТАСС.

При этом главным тренером национальной команды является Алексей Жамнов.

Сборная России 1 и 2 мая проведет два товарищеских матча против Белоруссии в Туле. Также в мае национальная команда сыграет на турнире в Санкт-Петербурге с молодежной сборной России и Белоруссией.