Бобровский сравнялся с Хабибулиным на втором месте по числу побед в НХЛ среди российских вратарей

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Виннипег» (6:1).

Для вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского эта победа стала 333-й в 587 матчах лиги. По этому показателю Бобровский вышел на второе место среди российских вратарей в НХЛ, сравнявшись с Николаем Хабибулиным (333 победы в 799 матчах). Лидером по этому показателю является Евгений Набоков (353 победы в 697 матчах).

В текущем сезоне Бобровский провел 49 матчей, трижды сыграв на ноль и пропустив 125 шайб при 91,2 процента отраженных бросков.