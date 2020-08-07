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Совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2020/2021

18:10
Клубы КХЛ. Фото photo.khl.ru
Клубы КХЛ. Фото photo.khl.ru

7 августа 2020 года завершилось заочное голосование совета директоров КХЛ. В сезоне-2020/2021 примут участие 23 клуба, сообщает сайт лиги.

Рассмотрев все материалы от лиги, совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников чемпионата КХЛ на сезон-2020/2021 — 23 клуба.

Состав участников сезона 2020/2021:

1. «Авангард» (Омская область);
2. «Автомобилист» (Екатеринбург);
3. «Ак Барс» (Казань);
4. «Амур» (Хабаровск);
5. «Барыс» (Нур-Султан);
6. «Витязь» (Московская область);
7. «Динамо» (Минск);
8. «Динамо» (Москва);
9. «Динамо» (Рига);
10. «Йокерит» (Хельсинки);
11. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);
12. «Локомотив» (Ярославль);
13. «Металлург» (Магнитогорск);
14. «Нефтехимик» (Нижнекамск);
15. «Салават Юлаев» (Уфа);
16. «Северсталь» (Череповец);
17. «Сибирь» (Новосибирская область);
18. СКА (Санкт-Петербург);
19. «Спартак» (Москва);
20. «Торпедо» (Нижегородская область);
21. «Трактор» (Челябинск);
22. ХК «Сочи» (Сочи);
23. ЦСКА (Москва).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/08/07/471297.html

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