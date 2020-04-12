Сорокин отказался продлевать контракт с ЦСКА и собирается в «Айлендерс»

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин отказался продлевать контракт с армейцами и намерен подписать соглашение с «Айлендерс», как только будет свободен от контрактных обязательств, то есть после 30 апреля, сообщил «СЭ» агент хоккеиста Шуми Бабаев.

В текущем сезоне 24-летний вратарь провел 40 матчей за ЦСКА в регулярном чемпионате, пропуская по 1,5 гола за игру и отражая 93,5 процента бросков. Сорокин был признан MVP плей-офф КХЛ-2019. В его активе Кубок Гагарина, золото Олимпиады, бронза чемпионата мира и серебро молодежного чемпионата мира.