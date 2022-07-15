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«Высокооплачиваемые игроки не должны отбывать номер». Интервью генерального менеджера «Динамо»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Сопин.
Фото ХК «Динамо»
Илья Коновалов.
Фото photo.khl.ru
Вадим Шипачев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/3
Алексей Сопин — об обмене Галиева и возвращении О'Делла.

— Открытая тренировка для СМИ прошла в «Динамо» 14 июля. Но тренироваться вы начали гораздо раньше и провели первый полноценный сбор, закамуфлированный под «лагерь развития». Зачем нужно было так грубо нарушать регламент?

— Регламент мы не нарушали. Лагерь развития был для молодых ребят из системы «Динамо». Другие хоккеисты могли принимать участие в тренировках по желанию. Никто никого не заставлял, никакой обязаловки не было.

— Насколько я слышал, только один хоккеист пропустил сбор. Всем остальным «рекомендовали» быть в обязательном порядке. Пропустить «лагерь развития» было нельзя.

— Нет-нет, это не так. Что касается Михаила Фисенко, то все прекрасно знали, что он готовится самостоятельно. Никаких проблем между ним и главным тренером нет.

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— Совсем недавно клуб обменял Станислава Галиева в «Ак Барс». Довольны ли вы компенсацией за нападающего?

— Что касается Станислава, то это хороший форвард высокого уровня, но, учитывая, как строится наша команда сейчас, Джордан Уил более полезен. Мы очень довольны сделкой. Получили более системного игрока, который к тому же может сыграть как в центре, так и с фланга. Уил может закрыть нам несколько позиций и в большинстве. В Казани при розыгрыше лишнего он иногда использовался перед воротами, были случаи, когда его ставили на синюю линию.

— А вы вообще удивлены тем, что Галиев так активно хотел покинуть клуб?

— Его желание ускорило работу по обмену. Конечно, можно было бы напомнить Станиславу, что у него действующий контракт, который нужно выполнять. Но если игрок не хочет находиться в команде, то нет смысла за него держаться. Галиев говорил мне, главному тренеру Алексею Кудашову, что хотел уйти.

— Но почему? Может быть, Станислав непременно хотел бы играть в одном клубе с Вадимом Шипачевым?

— Были еще и причины, о которых не хочется говорить. Да, мы могли пойти на принцип, но не посчитали нужным так поступать. Зачем в команде игрок, который не будет выкладываться на тысячу процентов? Он высокооплачиваемый хоккеист, такие ребята не должны отбывать номер. Но вся история в прошлом. Мы получили Уила, который наоборот, настроен позитивно. Он горит желанием приехать, хорошо себя проявить. Да и прошлый сезон Джордан провел на очень высоком уровне, несмотря на то, что ему пришлось адаптироваться в незнакомом турнире. Сейчас же легионер прекрасно понимает, куда едет. Очень надеемся, что форвард будет выглядеть еще лучше.

Вадим Шипачев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Вадим Шипачев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Накануне стало известно, что Эрик О'Делл возвращается в «Динамо». Это трудно понять. Нападающий вас предал в прошлом году, покинув расположение клуба во время плей-офф, хотя все прекрасно понимали, что здесь ничего не угрожает его безопасности. Вы же снова принимаете в ряды игрока.

— Непростой момент. Мы обсуждали с тренерским штабом этот шаг. В прошлом году О'Делл не дотерпел всего 10-14 дней до окончания турнира. Останься он, ничего бы, наверное, не поменялось кардинально в спортивном результате.

— Это неважно.

— Были и еще определенные сложности в клубе, которые не позволяют мне его называть предателем. Неизвестно, как бы каждый из нас поступил в той ситуации, в которой оказался Эрик.

— То есть вы его простили?

— Не могу его осуждать за то решение. Но напомню, что в прошлом сезоне мы в чем-то пошли Эрику навстречу, а он в свою очередь тоже сделал уступки. Хоккеиста взяли в команду после травмы, он играл за очень скромные деньги. В итоге очень сильно нам помог в регулярном чемпионате, съездил на Олимпиаду, был единственным европейцем, который попал в канадскую сборную на чемпионат мира.

— Но он уехал в плей-офф!

— Знаете, у О'Делла в этом сезоне были очень выгодные предложения из КХЛ, гораздо лучше, чем наши. Но он остался в «Динамо». Пошел на определенные жертвы, чтобы выступать именно в нашем клубе. Я согласен, что в марте была неоднозначная ситуация, но не стал бы ему прикреплять ярлык «предателя». Да и вообще. Помните, как у нас в Москве встречали Александра Еременко, Илью Никулина, когда они ушли из «Динамо»?

— Да это другая ситуация.

— Теперь все зависит от Эрика. Только своей игрой он сможет завоевать любовь болельщиков. Но насколько я знаю, что пресса и болельщики разделились на два лагеря. Одни — против его возвращения, другие — за. Мы считаем, что ничего катастрофического не случилось.

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— Насколько вы довольны вратарской линией? Все-таки в команде у вас два вратаря, чей уровень трудно оценить объективно. Не рискуете ли вы, отказавшись от приглашения иностранца? Может быть, стоило провести более серьезную работу по возвращению Вадима Жеренко?

— Сначала по поводу Вадима. Его переезду в «Динамо» мешает финский клуб, где он провел последний сезон. Но мы не оставляем попыток его вернуть и будет замечательно, если получится. Что касается голкиперов, то мы решили в этом сезоне сделать ставку на молодых вратарей. Да, есть риск, но не такой высокий, как кажется. Илья Коновалов в КХЛ провел три сезона.

— На нормальном уровне всего один.

— Но для КХЛ он не новичок. Думаем, что Илья вышел на тот этап, когда он должен становиться первым номером в серьезном клубе. Да и Коновалов сам готов к ответственности. Так что иностранного вратаря мы не ищем.

Илья Коновалов. Фото photo.khl.ru
Илья Коновалов.
photo.khl.ru

— А кого ищете?

— Думаю, что нам нужен еще один защитник и один форвард.

— Крайний нападающий?

— Да, с центральными у нас все в порядке. Но мы не сбрасываем со счетов и молодых парней. У некоторых парней 2004 года рождения есть шанс сыграть в этом сезоне в КХЛ.

— Понимаю, что вопрос не по адресу, но обещало ли вам руководство, что в нынешнем сезоне не будет задержек по зарплате? Все это нервирует игроков, тренерский штаб. Это сказывается на качестве хоккея.

— Наши руководители заявили, что в этом сезоне все будет хорошо. В самое ближайшее время мы рассчитаемся по бонусам за прошлый сезон и в новый чемпионат войдем без долгов, с чистого листа. У нас и правда были серьезные проблемы. Отчасти все наши игровые сложности в плей-офф были связаны и с задержками по зарплате. Плюс это стало одной из причин, по которой клуб покинули иностранцы. Атмосфера была тяжелая, так что не хотелось бы жестко критиковать хоккеистов за какие-то неудачи, например, того же Эрика, ведь с нашей стороны мы тоже вели себя не очень правильно. Но сейчас серьезно сократили платежную ведомость.

— Большая проблема «Динамо» была в том, что советник президента Андрей Сафронов брал на себя слишком много. Он мог прийти в раздевалку, устроить скандал. Именно с ним связаны некоторые проблемы в игре. Вы решили этот вопрос?

— Сейчас мы на тренировке «Динамо» и вы Андрея Сафронова не видите. Но вы правильно заметили, что Сафронов — советник президента. И последний решит, как именно Андрей Николаевич будет помогать клубу.

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— Но он советник президента, а не главного тренера или хоккеистов.

— Согласен. Но сейчас его на базе нет, в раздевалке нет. Насколько я помню, с ноября он не появлялся в раздевалке.

— У вас сменился главный тренер в молодежной команде. Не могу понять, как вы отпустили из системы перспективного Ярослава Люзенкова, который перешел в другой клуб МХЛ?

— Мы не хотели отказываться от Люзенкова. Но тренер назвал нам ряд причин, по которым он хочет уйти из клуба. Первая — он хочет выиграть Кубок Харламова. Наша же молодежная команда в этом сезоне будет составлена из молодых ребят 2005-2006 года рождения. Там не будет взрослого вратаря, который тащит команду, не будет парней, которым уже 21 год. Когда мы выслушали аргументы Люзенкова, то согласились с ними. И с «Локомотивом» мы нашли точку соприкосновения.

— Почему бы не предложить Люзенкову повышение?

— Предлагали войти в штаб первой команды, стать ассистентом тренера в клубе ВХЛ. Он по каким-то причинам отказался.

Алексей Сопин
Вадим Шипачев
Хоккей
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