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«Соперник показал, как нужно использовать моменты». Буцаев — о поражении от «Локомотива»

05:21
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Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:5).

«Тяжело говорить что-то в оправдание после такой игры, но не хватило как физических сил, не хватило опыта и мастерства, соперник показал, как нужно использовать моменты, как нужно правильно играть. Местами пытались ответить и ответить остро», — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ.

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