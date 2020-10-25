Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:5).

«Тяжело говорить что-то в оправдание после такой игры, но не хватило как физических сил, не хватило опыта и мастерства, соперник показал, как нужно использовать моменты, как нужно правильно играть. Местами пытались ответить и ответить остро», — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ.