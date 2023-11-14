«Витязь» обыграл «Сочи» и одержал третью победу подряд
«Витязь» на выезде победил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
У гостей голы забили Дерек Барак, Александр Яремчук и Виталий Попов. У хозяев шайбу забросил Кирилл Рассказов.
«Витязь» одержал третью победу подряд и набрал 24 очка. Команда занимает последнее, 11-е, место в турнирной таблице Западной конференции.
«Сочи» потерпел 8-е поражение подряд и с 26 очками расположился на 9-м месте «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Витязь» (Московская область) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Голы: Барак — 6 (Валенцов, Рой), 13:56 — 0:1. Яремчук — 6 (Галузин), 15:13 — 0:2. Уилсон — 7 (Дарьин, Барак), 39:36 — 0:3. Рассказов — 6 (Авершин), 46:10 — 1:3.
Вратари: Третьяк — Дорожко.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 33 (13+4+16) — 38 (12+13+13).
Судьи: Белов, Оскирко.
14 ноября. Сочи. ДС Большой. 2374 зрителя
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Ак Барс – СКА
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Спартак – Динамо М
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