«Сочи» сообщил об изменениях в расписании домашнего турнира

Организаторы традиционного летнего турнира Parimatch Sochi Hockey Open приняли решение произвести изменения в расписании матчей, сообщает Telegram-канал «Сочи».

СКА и «Локомотив», а также «Сочи» и Олимпийская сборная России (U20) сыграют между собой по три матча за выход в финал турнира.

Обновленное расписание турнира:

4 августа, вторник

15:00 «Сочи» — Олимпийская сборная России (U20)

19:00 СКА — «Локомотив»

5 августа, среда

15:00 «Сочи» — Олимпийская сборная России (U20)

6 августа, четверг

17:00 СКА — «Локомотив»

7 августа, пятница

15:00 «Сочи» — Олимпийская сборная России (U20)

19:00 СКА — «Локомотив»

8 августа, суббота

13:00 Матч за третье место

17:00 Финал