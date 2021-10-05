«Сочи» проиграл два первых матча при Назарове с общим счетом 3:10

«Сочи» проиграл «Салавату Юлаеву» (0:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Этот матч стал вторым для главного тренера Андрея Назарова в «Сочи». В дебютном матче сочинцы уступили минскому «Динамо» со счетом 3:7.

47-летний специалист не работал три года, его последним клубом был «Нефтехимик», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Также Назаров был главным тренером «Трактора», «Витязя», «Северстали», «Барыса», СКА, сборных Украины и Казахстана.

Серия поражений «Сочи» составляет 6 матчей. Клуб занимает последнее место в Западной конференции, набрав 8 очков в 15 матчах.