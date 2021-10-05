Тренер минского «Динамо» Вудкрофт рассказал о шансах белорусов закрепиться в составе команды

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (4:3 ОТ).

«Ак Барс — очень хорошая команда, они много работали, много блокировали наши броски, проверяли нашу защиту на прочность. Мы знали, что нам предстоит играть с таким соперником, и я считаю, что у нас все здорово сегодня получилось. Так как хотели. Хотя после первого периода, когда забросил соперник, шайба дала ему определенный импульс, когда мы смотрелись уже не так хорошо. Для «Ак Барса» это возможность была вернуться в игру, но я в перерыве поговорил, что нужно сделать, удалось удачно вернуться, забить хороший гол. Потом стали играть лучше, наш вратарь провел отличную игру, помог в нужный момент.

Давать больше шансов белорусам? Если вы посмотрите матч внимательно, то увидите, что у нас много игроков, которые меняют свои позиции по ходу встречи. Вся команда молодцы и белорусы хорошо себя проявляют. Это отличные парни, голодные до побед. Сейчас настало их время», — сказал Вудкрофт.

Отметим, что в сентябре в Минске «Динамо» победило «Ак Барс» со счетом 5:2.