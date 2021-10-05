Разин рассказал, что соревнуется со своими игроками на пиво в розыгрыше буллитов

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о способе мотивации игроков.

— Сейчас вы уверены в том, что игроки вас не предадут?

— Это ведь надо создать такую атмосферу в коллективе. Например, мы с хоккеистами играем на пиво в буллитах. В какой команде еще это практикуется?

— Да, по-моему, много где. По крайней мере, в тех, где тренеры могут хорошо играть в хоккей.

— Знаете, как они радуются, когда они нас обыгрывают! Думаю, это хороший шаг.

— Часто проигрываете?

— 1-3 уступаем в серии с начала сезона. В моей команде только Михалкевич, Трубачев и Разин. Я назначаю в команде игроков главного тренера, который определяет бьющих. Например, в последний раз мы забили по три буллита и определили победителя только в дополнительных попытках.

— В комментариях пишут, что в бедных командах играют на пиво, а в богатых — на виски.

— Хоккеистам нельзя виски.

— А пиво?

— Ну я же сам был хоккеистом! Я спокойно отношусь к пиву, а вот к его количеству — настороженно.

— Неужели еще остались игроки, кто не знает меру в алкоголе? По-моему, это было только в ваше время?

— Я пиво очень редко пил, когда играл. А крепкие напитки вообще не употреблял. Коньяк начал пить, только когда стал тренером. Но это уже нервы...

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