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«Сочи» проиграл «Салавату Юлаеву» и продлил серию поражений до 6 матчей

21:56
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«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой уфимцев со счетом 3:0.

Два очка в составе победителей набрал Теему Хартикайнен (1+1). Шайбы также забросили Михаил Науменков и Степан Санников.

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«Сочи» (Сочи) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Науменков — 1 (Хартикайнен), 27:49 — 0:1. Санников — 1 (Лисовец, Алалыкин), 36:17 — 0:2. Хартикайнен — 5 (Гранлунд), 53:21 — 0:3.

Вратари: Третьяк (59:12) — Метсола.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 14 (5+1+8) — 27 (8+12+7).

Судьи: Васильев, Гашилов.

5 октября. Сочи. ДС Большой.

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Александр Кравченко все материалы автора

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