«Сочи» проиграл «Салавату Юлаеву» и продлил серию поражений до 6 матчей
21:56
«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой уфимцев со счетом 3:0.
Два очка в составе победителей набрал Теему Хартикайнен (1+1). Шайбы также забросили Михаил Науменков и Степан Санников.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Науменков — 1 (Хартикайнен), 27:49 — 0:1. Санников — 1 (Лисовец, Алалыкин), 36:17 — 0:2. Хартикайнен — 5 (Гранлунд), 53:21 — 0:3.
Вратари: Третьяк (59:12) — Метсола.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 14 (5+1+8) — 27 (8+12+7).
Судьи: Васильев, Гашилов.
5 октября. Сочи. ДС Большой.
Читайте также
«Бердыев сказал, что мы уже в «Спартаке». На нас и контракты были готовы». Вторая часть большого интервью тренера вратарей сборной Виталия Кафанова
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю