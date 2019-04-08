"Сочи" продлил контракт с нападающим Шмелевым

Хоккейный клуб "Сочи" продлил контракт с нападающим Сергеем Шмелевым, заключив новое однолетнее соглашение, сообщает пресс-служба клуба.

Шмелев пополнил состав команды в 2017 году. С того времени хоккеист провел за "Сочи" 108 матчей, забросил 11 шайб и сделал 26 голевых передач.

В сезоне-2018/19 25-летний форвард сыграл в 55-ти матчах и набрал 20 очков (7+13), в розыгрыше Кубка Гагарина на счету Шмелева 6 матчей и 4 очка.

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