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«Сочи» подписал пробный контракт с Кульбаковым

3 июля 2020, 18:33
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«Сочи» подписал пробный контракт с Иваном Кульбаковым. Белорусский голкипер попробует закрепиться в составе клуба, сообщает сайт сочинской команды.

Прошедший сезон вратарь провел в ВХЛ, выступая за «Нефтяник» из Альметьевска. В 23 матчах регулярного сезона он отразил 93,4 процента бросков. В пяти матчах плей-офф Кульбаков увеличил процент отраженных бросков до 94,4 процента и закончил плей-офф с коэффициентом надежности 1,39.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=10007

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