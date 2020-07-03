«Сочи» подписал пробный контракт с Кульбаковым

«Сочи» подписал пробный контракт с Иваном Кульбаковым. Белорусский голкипер попробует закрепиться в составе клуба, сообщает сайт сочинской команды.

Прошедший сезон вратарь провел в ВХЛ, выступая за «Нефтяник» из Альметьевска. В 23 матчах регулярного сезона он отразил 93,4 процента бросков. В пяти матчах плей-офф Кульбаков увеличил процент отраженных бросков до 94,4 процента и закончил плей-офф с коэффициентом надежности 1,39.