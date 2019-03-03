"Сочи" победил "Локомотив" и сравнял счет в серии

"Сочи" обыграл "Локомотив" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ (3:1). Нападающий Эрик О`Делл отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

Счет в серии стал равным: 2:2. Следующий матч пройдет 5 марта в Ярославле.

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/4 финала

"Сочи" (Сочи) - "Локомотив" (Ярославль) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Старков - 1 (Полунин, Калетник), 14:24 - 1:0. Е. Аверин - 2 (Черепанов, Красковский), 28:31 - 1:1. О`Делл - 1 (Шмелев), 33:44 - 2:1. Росен - 1 (п.в., О`Делл, Рыков), 59:38 - 3:1.

Вратари: Шикин - Коновалов (59:24 - 59:38).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 19 (10+4+5) - 38 (5+14+19).

Судьи: Гусев, Фатеев.

3 марта. Сочи. ДС "Большой".

Счет в серии: 2:2 (3:4 ОТ, 0:3, 3:2 ОТ, 3:1).

Все о КХЛ - здесь