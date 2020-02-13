«Сочи» по буллитам обыграл «Сибирь»

«Сочи» выиграл у «Сибири» (3:2 Б) в матчи регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Дмитрий Саюстов и Юкка Пелтола. У гостей забивали Денис Мосалев и Симон Бертильссон. Победный буллит в активе Мальте Стремвалля.

«Сочи» набрал 55 очков и занимает девятое место на Западе. У «Сибири» 66 очков и пятая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Сочи» - 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Саюстов — 7 (Миловзоров, Тимашов), 3:37 — 1:0. Пелтола — 9 (Демидов, Миловзоров), 12:45 — 2:0. Мосалев — 6 (Эллис, Точицкий), 47:19 — 2:1. Бертильссон — 2 (Стремвалль), 55:32 — 2:2.

Победный буллит: Стремвалль.

Вратари: Красиков (12:43 — 12:45) — Налимов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 24 (10+2+9+3) — 41 (10+10+15+6).

Судьи: Раминг, Сергеев.

13 февраля. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».