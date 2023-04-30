«Сочи» объявил о возвращении Мичкова в СКА из аренды

«Сочи» объявил о возвращении форварда Матвея Мичкова в СКА.

Помимо этого, истекли контракты защитников Брэндона Гормли и Юрия Александрова, а также нападающих Никиты Точицкого, Михаила Ромаева и Ивана Дидковского. Срок арендного соглашения истек с защитником Василием Мачулиным — игрок отправляется обратно в «Динамо» (Москва).

В текущем сезоне Мичков выступал на правах аренды за «Сочи». 18-летний нападающий набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.