«Сочи» дома проиграл «Кульлуню»

«Куньлунь» на выезде победил «Сочи» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличился Амир Гараев. У гостей забивали Тайлер Вон, Спенсер Фу и Райан Спорул.

Китайский клуб набрал 16 очков и занимает 11-е место на Востоке. У сочинцев 20 очков и 12-е место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Куньлунь» (Пекин) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Вонг — 8 (С. Фу, Йип), 7:39 — 0:1. Гараев — 8 (Николаев, Петьков), 25:57 — 1:1. С. Фу — 8 (Там), 27:22 — 1:2. Спроул — 2 (п.в., Вонг, С. Фу), 59:03 — 1:3.

Вратари: Хелльберг (58:25 — 59:03) — Смит.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 41 (15+21+5) — 21 (8+8+5).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

3 ноября. Сочи. ДС Большой.