«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Авангард»

«Нефтехимик» победил «Авангард» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Евгений Митякин и Дэн Секстон, в активе которого решающая шайба в овертайме. У гостей забил Петер Цегарлик.

«Нефтехимик» набрал 23 очка и занимает седьмое место на Востоке. У «Авангарда» 27 очков и шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Цегларик — 11 (Чистяков, Жарков), 51:34 — 0:1. Митякин — 4 (Клок, Хайруллин), 52:20 — 1:1. Секстон — 3 (Сидоров, Клок), 61:36 — 2:1.

Вратари: Судницин — Грубец.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 29 (9+11+8+1) — 22 (6+5+10+1).

Судьи: Франо, Хрибик.

3 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена