«Сочи» на своем льду победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сочинцы взяли верх со счетом 5:2.

По два очка в составе «Сочи» набрали нападающие Артем Николаев и Кирилл Мельниченко. В составе «Барыса» гол и пас в свой актив записал ветеран Роман Старченко.

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«Сочи» (Сочи) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Голы: Николаев — 7 (Александров, Жабреев), 16:13 — 1:0. Мельниченко — 1 (Лайпон, Бакош), 18:15 — 2:0. Гордин — 1 (Авершин, Глотов), 23:40 — 3:0. Валк — 8 (бол., Старченко, Дитц), 32:01 — 3:1. Старченко — 2 (Каник, Шалапов), 36:46 — 3:2. Лайпон — 1 (Мельниченко, Якс), 45:46 — 4:2. Мищенко — 5 (бол., Николаев, Гараев), 53:13 — 5:2.

Вратари: Хелльберг — Ортио.

Судьи: Белов, Оскирко.

16 ноября. Сочи. ДС Большой.