Дубль Маннинена принес «Салавату Юлаеву» победу над «Торпедо»

«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы выиграли на выезде со счетом 2:0.

Автором обоих голов стал нападающий Сакари Маннинен.

Уфимцы прервали серию из двух поражений подряд и набрали 40 очков, оставшись на третьей строчке в Восточной конференции. «Торпедо» потерпело первое поражение за четыре матча и с 29 очками остается за пределами зоны плей-офф на Западе.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Маннинен — 14 (бол., Гранлунд, Ларсен), 8:42 — 0:1. Маннинен — 15 (Кулемин, Шмелев), 55:09 — 0:2.

Вратари: Тихомиров — Метсола.

Судьи: Морозов, Сергеев.

16 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».