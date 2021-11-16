Дубль Маннинена принес «Салавату Юлаеву» победу над «Торпедо»
«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы выиграли на выезде со счетом 2:0.
Автором обоих голов стал нападающий Сакари Маннинен.
Уфимцы прервали серию из двух поражений подряд и набрали 40 очков, оставшись на третьей строчке в Восточной конференции. «Торпедо» потерпело первое поражение за четыре матча и с 29 очками остается за пределами зоны плей-офф на Западе.
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Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Маннинен — 14 (бол., Гранлунд, Ларсен), 8:42 — 0:1. Маннинен — 15 (Кулемин, Шмелев), 55:09 — 0:2.
Вратари: Тихомиров — Метсола.
Судьи: Морозов, Сергеев.
16 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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