«Сначала в столовую заходили ветераны и разбирали все самое вкусное». Капитан «Калгари» поделился опытом игры в России

Капитан «Калгари» Марк Джиордано рассказал, что ему дал опыт выступления в России. Он выступал за «Динамо» в сезоне-2007/08.

— В то время в «Калгари» я мог рассчитывать только на эпизодические вызовы в основу, — цитирует Джиордано Sportsnet. — Мне исполнялось 24 года, и я решил, что пора позаботиться о себе. Так что выбрал карьеру в Европе.

Я не знал, чего ожидать. Конечно, к новым условиям было тяжело привыкнуть. Еще и языковой барьер.

Если говорить о самом хоккее, то всегда говорят, что там хоккей техничнее. Но команды располагаются очень грамотно тактически, так что результативность не такая высокая.

Зато я получил много игрового времени. И приобрел хороший опыт. В команде ко мне все хорошо относились, так что тот год пошел мне на пользу. Считаю, что за это время очень прибавил во многих аспектах.

Что мне запомнилось. На базе нас кормили три раза в день. Но сначала в столовую заходили ветераны и разбирали все самое вкусное. А объедки доставались нам.

Забавно. Там ко всему другое отношение. И представить себе не мог, что, к примеру, в перерывах можно пить чай. Теплый чай согревает и придает сил.

Еще мне запомнились, что все мои клюшки постоянно застревали на границе. Так что приходилось брать другие. Так я и провел сезон.

За «Динамо» Джиордано сыграл 50 матчей и набрал 13 (4+9) очков.