«Адмирал» — СКА: прямая трансляция матча КХЛ
«Адмирал» сыграет со СКА в регулярном чемпионате КХЛ 25 сентября
«Адмирал» примет СКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 25 сентября, в понедельник. Матч пройдет в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» во Владивостоке и начнется в 12.30 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ Prime, также можно следить за игрой на официальном сайте КХЛ. Матч «Адмирал» — СКА будет доступен на сервисе Кинопоиск и Окко по платной подписке.
Жители Владивостока и Приморского края смогут следить за игрой своей команды в прямом эфире на телеканале «ОТВ Приморье». Начало трансляции — в 19.20 по местному времени.
Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
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30.09
|25.09
|12:30
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Адмирал – СКА
|- : -
|25.09
|15:30
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Сибирь – Динамо М
|- : -
|25.09
|17:00
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Автомобилист – Авангард
|- : -
|25.09
|18:00
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Лада – Трактор
|- : -
|25.09
|19:00
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Локомотив – Металлург Мг
|- : -
|25.09
|19:00
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Нефтехимик – Барыс
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