«Адмирал» примет СКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 25 сентября, в понедельник. Матч пройдет в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» во Владивостоке и начнется в 12.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ Prime, также можно следить за игрой на официальном сайте КХЛ. Матч «Адмирал» — СКА будет доступен на сервисе Кинопоиск и Окко по платной подписке.

Жители Владивостока и Приморского края смогут следить за игрой своей команды в прямом эфире на телеканале «ОТВ Приморье». Начало трансляции — в 19.20 по местному времени.

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

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